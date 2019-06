Höherer Wasserdruck in Unterlangenstadt

Mit dem Bau des Geh- und Radweges zwischen Trainau und Unterlangenstadt wurde auch eine Wasserleitung verlegt, so dass ein Ringschluss erfolgen kann, der die Versorgungssicherheit in Unterlangenstadt erhöht. Der Zusammenschluss wird am Dienstag, 9. Juli erfolgen. Dieser Ringschluss wird dazu führen, dass sich der Wasserdruck insbesondere in den Anwesen, die auf der Trainauer Seite der Rodachbrücke liegen, erhöhen wird. Dies kommt höher gelegenen Anwesen entgegen, die bisher einen zu schwachen Wasserdruck beklagten. Die Gemeinde weist darauf hin, dass für ältere Wasserinstallationen an tiefer gelegenen Anwesen eventuell der Druck zu hoch sein kann, so dass Schäden nicht auszuschließen sind. red