Höhere Zuschüsse für Heizen, Bauen, Sanieren

Wer demnächst seine Heizung erneuern, die Fenster austauschen oder das Dach bzw. die Außenwände dämmen will, sollte sich über die neuen geltenden Fördermöglichkeiten informieren. Zur Information der Bürger über moderne Heiztechniken, energieeffizientes Bauen und Sanieren sowie die entsprechenden Fördermöglichkeiten setzt der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes in Kooperation mit der Volkshochschule des Landkreises Forchheim ab Februar seine Vortragsreihe zu Energiethemen fort. Die Termine für Februar sind: "Heizen und Kühlen mit Wärmepumpe und Photovoltaik", Donnerstag, 6. Februar, 19.30 Uhr, VHS-Raum, Gräfenberger Straße 1, Igensdorf; Photovoltaik - Strom selbst erzeugen, speichern und selber verbrauchen, Donnerstag, 13. Februar, 19.30 Uhr, Rathaus, Schlossstraße 3, Kunreuth; Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen und Sanieren, Donnerstag, 20. Februar, 19.30 Uhr, Landratsamt, Kulturraum St. Gereon, Am Streckerplatz 3, Forchheim; Energetische Gebäudesanierung - Was, wann und wie?, Donnerstag, 27. Februar, 19.30 Uhr, Gasthaus "Lindenhof", Löffelholzweg 6, Heroldsbach. Der Eintritt ist jeweils frei. red