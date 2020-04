Höhere Corona Soforthilfe für Antragsteller

Der Bayerische Ministerrat hat auf Betreiben von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger Verbesserungen bei der Corona-Soforthilfe beschlossen. Erhöht wurde die Unterstützung von Firmen von 5000 Euro auf 9000 Euro bei bis zu fünf Mitarbeitern, von 7500 auf 15 000 Euro bei 6 bis 10 Mitarbeitern, zwischen elf und 50 Beschäftigten von derzeit 15 000 auf maximal 30 000 Euro. Unternehmen bis 250 Mitarbeiter erhalten aus dem bayerischen Soforthilfe-Programm statt 30 000 nun bis zu 50 000 Euro.

Zudem wurden auch die Antragsvoraussetzungen für die Soforthilfe noch einmal gelockert. Ab sofort gilt: Der Antragsteller muss glaubhaft versichern, dass er durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen, weil die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb voraussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung folgenden drei Monaten aus dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand (etwa gewerbliche Mieten, Pachten, Leasingraten) zu zahlen.

Aiwanger: "Wir unterstützen bayerische Unternehmen rasch und unbürokratisch, damit sie ihren Betrieb aufrechterhalten können und nicht in Insolvenz geraten." Wer einen Liquiditätsengpass hat und bereits zuvor einen Antrag auf bayerische Soforthilfe gestellt hatte (bis zu 5000 Euro bzw. bis zu 7500 Euro), der kann einen Folgeantrag stellen, um die Differenz zur neuen, höheren Summe auszugleichen. Die Online-Antragstellung ist ab jetzt hier möglich: https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona. Dort gibt es auch aktualisierte Hinweise zur Soforthilfe Corona.

Bitte senden Sie ihren Antrag nicht mehr postalisch, per Fax oder per E-Mail an das Bayerische Wirtschaftsministerium oder die Regierung von Unterfranken. Neue ausgedruckte, Fax- oder E-Mailanträge können nicht bearbeitet werden. Wer mit dem Landratsamt Bad Kissingen, Bereich Wirtschaftsförderung, Kontakt aufnehmen möchte, kann dies per Mail unter wifoe@kg.de tun, teilte das Landratsamt mit. red