Höhepunkt ist 60. Jubiläum

Die Vorstandsmitglieder der Sängergruppe Haßberge trafen sich kürzlich zu ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr, um rückwirkend Termine 2019 sowie die anstehenden Termine für 2020 zu besprechen.

Einen umfassenden Überblick gab der Vorsitzende der Sängergruppe, Werner Geisel. Geisel erinnerte laut der Mitteilung der Sängergruppe an das "Geistliche Chorkonzert" in der Wallfahrtskirche "Maria Limbach". Mit beachtlichem Erfolg sei dieses Konzert von den beteiligten Chören gestaltet worden.

Heuer kein Geistliches Konzert

In diesem Jahr entfällt das Konzert, da die Wallfahrtskirche in "Ruhepause" geht und über eine längere Zeit renoviert wird. Der Raum ist somit nicht nutzbar.

Für das Jahr 2020 wurden folgende Termine festgelegt. Bereits am Samstag, 28. März, findet die Sängerkreistagung in Volkach statt.

Am Sonntag, 28. Juni, können sich die Chöre für das "Kreuzberg-Singen" melden.

Ein besonderes Jahr für die Sängergruppe Haßberge wird der Festabend zum 60-jährigen Bestehen in der Stadthalle in Königsberg sein. Diese findet am Samstag, 17. Oktober, statt. Zu diesem Termin sind die Chöre der Sängergruppe Haßberge eingeladen. Einladungen zu diesem Festabend werden den Chören Anfang März zugesandt.

Wer organisiert den Sängertag?

Als weiterer Termin ist Sonntag, der 8. November vorgesehen, hier findet sie Sängergruppentagung 2020 statt. Chorvereine, die diesen Sängertag austragen möchten, können sich beim Vorsitzenden Werner Geisel melden.

Zum Schluss der Vorstandssitzung sprach Geisel den Dank an die Vorstandsmitglieder aus und bat um aktiven Einsatz für die Vorbereitung und Durchführung dieses Festtages. red