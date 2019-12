Höhepunkt Ehrung

Die Mitglieder des BRK-Kreisausschusses sowie die Bereitschaftsleiter aus Stadt und Landkreis Coburg waren zur Jahresabschlusssitzung nach Beiersdorf eingeladen. Claus Weigand, Kreisbereitschaftsleiter des Kreisverbands Coburg, blickte auf das Jahr 2019 zurück und ging besonders auf die Neugründung der Bereitschaftsjugend in Seßlach sowie auf die BRK-Kradgruppe in Coburg ein.

Was alles gelungen ist

Neben vielen Rotkreuz-Aufgaben im Kreis Coburg sei auch internationale Rotkreuzarbeit in Coburg geleistet worden. So seien die "Bosnien-Hilfe" und die "Ukraine-Hilfe" sowie viele Einsätze für die Aktion "Friedensdorf" von ehrenamtlichen Rotkreuz-Mitgliedern durchgeführt worden. Erstmals in der Geschichte des Kreisverbandes seien ein "Ostertreffen der Bereitschaften" und ein "Tag der Gemeinschaften" organisiert worden, sagte der Kreisbereitschaftsleiter. Das Projekt "Notstrom" und "Trinkwasser" habe 2019 positiv abgeschlossen werden können. Viele Großübungen und Veranstaltungen seien von den 14 Bereitschaften im Verband abgehalten worden.

Höhepunkt der Sitzung war eine besondere Ehrung. Johannes Stegmann, Bezirksbereitschaftsleiter in Ober- und Mittelfranken, ernannte Udo Hoppe zum Ehren-Kreisbereitschaftsleiter. Nachdem Hoppe seit 1994 das Amt des Bereitschaftsleiters ausübt sowie in den Jahren von 2001 bis 2009 als stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter und von 2009 bis 2017 als 1. Kreisbereitschaftsleiter tätig war, würdigte Stegmann das sehr hohe ehrenamtliche Engagement mit dieser Ernennung. "Udo hat sich im BRK Coburg verdient gemacht", sagte Stegmann.

Sichtlich gerührt nahm Udo Hoppe diese hohe Auszeichnung entgegen und versprach, weiterhin mit "Rat und Tat" zur Seite zu stehen. Im Namen der gesamten Kreisbereitschaftleitung bedankte sich auch Claus Weigand bei Udo Hoppe. red