Höhenweg voll gesperrt

Aufgrund einer Fertighausmontage muss der Höhenweg auf Höhe der Abzweigung zur B 85 von Dienstag, 17. Dezember, bis Donnerstag, 19. Dezember, für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden. Die Zu- und Abfahrt über die B 85 ist in dieser Zeit nicht möglich, ebenso nicht aus Richtung "Am Eulenhof" kommend. Für die Stadtbuslinie 2 muss die Haltestelle "Höhenweg" in dem Zeitraum leider entfallen; die Linie wird ansonsten aber weiterhin normal bedient. Die Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle "Forstlahm" (Gasthof Schramm) zu nutzen. red