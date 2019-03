Höhenschranke gegen Lasterfahrer

Philipp Bauernschubert Der Zuschuss zur Förderung "Digitales Klassenzimmer" für die Noch-Schule, jedoch ohne Schüler, in Rothhausen, soll anteilsmäßig nach Poppenlauer weitergeleitet werden, was beim Thundorfer Gemeinderat in seiner Sitzung Kopfschütteln auslöste.

Bürgermeister Egon Klöffel informierte, dass in der alten Schule Rothhausen, laut der Leiterin, ein Tanzkurs der Volkshochschule (VHS) stattfinden soll. Für den Gemeinderat stellt sich die Frage, wer die Heiz-, Strom- und Reinigungskosten übernimmt.

Unvernünftige Lkw-Fahrer nutzen vermehrt den gesperrten Parkplatz am Bahnhof in Rothhausen. Der Gemeinderat will dem ein Ende bereiten und eine Höhenschranke dort errichten lassen.

Von der katholischen öffentlichen Bücherei in Thundorf lag dem Gemeinderat ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung in Höhe von 500 Euro zur Erhaltung der Bücherei vor. Der Gemeinderat hat bereits in den vergangenen Jahren, seit 2016, die Bücherei mit einem Zuschuss in Höhe von 300 Euro unterstützt. Im Interesse der Erhaltung dieser Einrichtung wird deshalb vorgeschlagen, dem Zuwendungsantrag zu entsprechen und für das laufende Haushaltsjahr 2019 einen einmaligen, freiwilligen Zuschuss in Höhe von 300 Euro zu gewähren.

Antrag auf Baugenehmigung

Dem Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Garagen am Rötheweg in Rothhausen, lag bereits dem Gemeinderat in seiner Novembersitzung als Bauvoranfrage vor, und wurde vom Gremium stattgegeben. Dem Bauherrn wurde damals schon das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Auch das Landratsamt Bad Kissingen hat dem Vorhaben im Rahmen dieser Voranfrage zugestimmt. Das erneut im Plan vorgelegte Gebäude weicht gegenüber seinen Abmessungen vom Vorhaben, im Rahmen der Voranfrage, nicht ab. Das Baugrundstück wurde kürzlich vermessen und neu gebildet.

Die Erschließung ist lediglich über die Straße "Rötheweg" vorhanden und wird von Seiten der Verwaltung als ausreichend erachtet. Ebenfalls sind Wasser- und Kanalanschluss, sowie die Versorgung mit Strom und Telefon noch nicht vorhanden. Mit dem Bauwerber wurde vereinbart, dass bezüglich der Erschließung ein Vertrag mit der Gemeinde abzuschließen ist, dessen wird Bürgermeister Klöffel ermächtigt. Dieser Vertrag ist Bestandteil der Baugenehmigung. Für die Gemeinde dürfen dabei keine Kosten anfallen. mib