Orte "Jetzt geht es um die letzten weißen Flecken", erläuterte Bürgermeister Jens Korn im Zusammenhang mit dem "Höfebonus" bei der Breitbanderschließung. Zuletzt sei es hier etwas langsamer gelaufen, weil alle Büros hier enorm ausgelastet seien. In Wallenfels werde es jetzt weitergehen. Lorchenmühle, Thiemitz, Kleinthiemitz, Einzelanwesen in Neuengrün, das Neubaugebiet Siedlung, ein Teilbereich des Gewerbegebietes "Silberberg" und Forstloh seien hier dabei. Finanzierung 870 000 Euro stünden zur Verfügung. Wellesberg sei leider "grundversorgt" und erhalte keine Förderung. "Wir sind beim Ausbau nicht am Ende", versprach das Stadtoberhaupt.