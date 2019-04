Höchste Auszeichnung vom Beamtenbund

"Wir setzen uns gemeinsam für alle Bereiche des öffentlichen Dienstes ein. Wir decken Missstände auf und schaffen bestmögliche Bedingungen - unabhängig vom Beschäftigungsbereich oder beruflicher Hierarchien. Das macht uns glaubwürdig. Das macht uns stark. Und das macht uns erfolgreich." Der Vorsitzende des Bayerischen Beamtenbundes (BBB), Rolf Habermann, blickte beim Kreisausschuss Kronach zufrieden auf den Abschluss der letzten Einkommensrunde. Gleichzeitig verlieh er Karlheinz Hühnlein (Oberlangenstadt) die höchste Auszeichnung des Verbandes.

Die Verhandlungen waren lang, manchmal zäh und überwiegend schwierig. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen", erklärte Habermann beim Kreisausschuss Kronach. "Wir haben gemeinsam - mit allen Beschäftigten über die verschiedenen Bereiche und Ebenen hinweg - ein Ergebnis gefunden, mit dem wir zufrieden sein können. Vor allem hier in Bayern."

Seit 2002 ist der Kronacher Rolf Habermann Vorsitzender des Bayerischen Beamtenbundes mit seinen 200 000 Mitgliedern. Seit 2001 vertritt er als Vorsitzender des Hauptpersonalrats im Kultusministerium die Interessen der Lehrerinnen und Lehrer.

Habermann zu den Tarifverhandlungen: "Wir haben es geschafft, für alle Beschäftigten, über die Bereiche, Einkommensebenen und rechtlichen Vorgaben und Regelungsbereiche hinweg ein mehr als ansehnliches Ergebnis zu erreichen. Es sind genau diese Ergebnisse, wofür wir arbeiten."

Auch im Entwurf zum bayerischen Doppelhaushalt 2019/20 seien die Vorgespräche nicht einfach gewesen, aber jetzt zeichne sich ein für den Öffentlichen Dienst positives Bild. Es seien im Entwurf 4306 neue Stellen vorgesehen mit Schwerpunkten bei Bildung und Sicherheit. Beim Stellenabbauprogramm werden 940 Stellen gerettet.

BBB-Kreisausschussvorsitzender Franz Josef Wich freute sich, dass Rolf Habermann zu seinem Heimatkreisausschuss gekommen war. Genau in einem Jahr wird Habermann sein Amt als BBB-Vorsitzender abgeben und in den Ruhestand gehen. Franz Josef Wich appellierte an die Jungen in den Fachverbänden, sich auch für den BBB zu interessieren. Auch warnte der Kreisausschussvorsitzende vor weiteren Privatisierungen. Es gelte nun vielmehr in vielen Bereichen deren Folgen zu bekämpfen. Außerdem ärgerten Wich die Trittbrettfahrer, die in keinem Verband sind, keinen finanziellen Beitrag leisten, sich nicht engagieren und das Gleiche bekommen wie diejenigen, die dafür zahlen und kämpfen. Der Kronacher Kreisausschuss werde auch weiter alles tun, um einer der aktivsten in Bayern zu sein.

Kronachs Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann dankte den Mitgliedern des Kreisausschusses für die zahlreichen Aktivitäten und Informationsangebote. Beschäftigte und Beamte im öffentlichen Dienst leisteten einen wertvollen Beitrag für Städte und Gemeinden. Zunehmend werde es auch für Arbeitgeber im öffentlichen Dienst schwerer, Ausbildungs- und Führungspositionen zu besetzen. "Eine Stelle wird nicht nur durch die Vergütung attraktiv, sondern auch durch die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu handeln", hob sie hervor. Beschäftigte wollen gut informiert und mitgenommen werden. "Es geht nur zusammen, also Bürgerschaft, Politik und Verwaltung", machte sie am Beispiel der Stadtverwaltung Kronach deutlich. Sie freute sich über den Besuch von BBB-Präsidenten Rolf Habermann. Er genieße deutschlandweit einen ausgezeichneten Ruf als Experte im Tarifrecht des öffentlichen Dienstes und habe viel für den Landkreis Kronach bewirken können.

Das Ergebnis der Neuwahlen:

Vorsitzender: Franz Josef Wich, Schatzmeister: Reinhard Horn, Presse: Rainer Glissnik, Jugendvertreter: Philipp Wich, Beisitzer: Roland Thiele, Harald Bittruf, Bertram Glatzer, Kassenprüfer: Bernhard Kakoschke, Herbert Wachter.

"In die Speichen greifen"

Über Jahrzehnte engagiert sich Karlheinz Hühnlein (Oberlangenstadt) in vielen Bereichen. Für seinen enormen Einsatz in verschiedenen Bereichen des Bayerischen Beamtenbunds zeichnete ihn dessen Landesvorsitzender Rolf Habermann mit der höchsten Auszeichnung des Verbands, mit der goldenen Nadel mit Diamanten.

Mit Berufseintritt wurde Hühnlein Mitglied beim damaligen Verband Bayerischer Staatsverwaltungsbeamter (VBS), der seit 2015 Deutsche Verwaltungsgewerkschaft Bayern heißt. Nach einigen Jahren überlegte er, ob er nicht austreten sollte, aber ein Kollege sagte ihm: Wer etwas verändern will muss selbst in die Speichen greifen. Dies überzeugte ihn und er übernahm selbst Verantwortung. Karlheinz Hühnlein war zwölf Jahre Bezirksvorsitzender des VBS, schließlich auch stellvertretender Landesvorsitzender und die letzten fünf Jahre seiner aktiven Dienstzeit freigestellter Hauptpersonalrat in München am Innenministerium.

Daneben war Hühnlein stellvertretender Vorsitzender im Kreisausschuss Kronach des Bayerischen Beamtenbunds (BBB). Rund zehn Jahre wirkte er als Kreisvorsitzender und unterstützte danach seinen Kreisausschuss noch als stellvertretender Vorsitzender.

Vor fast genau 40 Jahren gründete er den "Verband bayerischer Lebensmittelkontrolleure", der zu einem der erfolgreichsten Berufsverbände in Bayern wurde. Dort ist er heute Ehrenvorsitzender. Zunächst wurde in Kulmbach der Bezirksverband aus der Taufe gehoben, etwas später der Landesverband. Zwei Jahre war er stellvertretender Landesvorsitzender, dann neun Jahre lang Landesvorsitzender. "Die rege Verbandsarbeit führte dazu, dass mittlerweile über 97 Prozent der bayerischen Lebensmittelkontrolleure im Verband organisiert waren", hieß es am Ende von Hühnleins Vorstandszeit. rg