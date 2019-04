Höchstadts schönste Orte: Höchstadt "to go"

Geführt von einem zertifizierten BVGD-Gästeführer aus der "Interessengemeinschaft der Gästeführer im Aischgrund" geht es am Sonntag, 28. April, durch die Höchstadter Altstadt mit der Möglichkeit, zu Beginn einen Kaffee zu trinken. Bitte wenn möglich einen eigenen Kaffeebecher mitbringen. Die Veranstaltung ist eine spezielle Führung für alle, die es etwas langsamer angehen lassen wollen und keine weiten Strecken laufen können - sie dauert nur 30 bis 45 Minuten. Gästeführerin Renate Hartenfels zeigt Schmuckstücke der Stadt und gibt kurze Informationen dazu. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Marktbrunnen. Ein geringer Unkostenbeitrag wird erhoben. Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten. Diese nimmt Frau Hartenfels via E-Mail an renate.hartenfels@gaestefuehrer-im-aischgrund.de oder unter der Telefonnummer 0176/38152509 entgegen. red