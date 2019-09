Am Samstag, 28. September, veranstaltet die Wasserwacht Höchstadt zusammen mit den Barmherzigen Brüdern und der Fortuna Kulturfabrik das "Zamm Raama Dama 2019". Auch die Bevölkerung ist aufgerufen, aktiv zu werden und Müll aus der Natur in und um Höchstadt zu sammeln. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Fortuna Kulturfabrik. Zur Stärkung gibt es eine Brotzeit und nach getaner Arbeit ein Abendessen. Die Veranstaltung wird bei jedem Wetter durchgeführt. red