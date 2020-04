Höchstadter Schüler erfolgreich

Vier besonders herausragenden Projekt-Seminaren zur Studien- und Berufsorientierung (P-Seminare) wurde für die hervorragende Umsetzung innovativer Ideen vom bayerischen Kultusministerium der P-Seminar-Preis 2020 verliehen. Mit dabei: Schüler des Höchstadter Gymnasiums mit ihrer Arbeit zum Thema ""Rekonstruktion des Kapuzinerklosters in Höchstadt" im Leitfach Geschichte. Die Schüler können sich nun nicht nur gemeinsam mit ihren Lehrkräften und außerschulischen Kooperationspartnern über die Auszeichnung freuen. Sie erhalten zusätzlich 500 Euro Preisgeld.

Kultusminister Michael Piazolo gratulierte den erfolgreichen Gewinnern: "In den P-Seminaren gewinnen unsere Gymnasiasten einen praxisnahen Einblick in die Berufs- und Studienwelt. Sie erwerben dabei wertvolle fachliche und soziale Kompetenzen, von denen sie auch nach ihrer Schullaufbahn langfristig profitieren können!" Die ausgezeichneten Projekte lobt er für ihre Kreativität und die gelungene Umsetzung: "Man sieht, dass die Schülerinnen und Schüler mit ganzem Herzen dabei waren und sowohl einzeln als auch als Gruppe viel Zeit und Energie in die Projekte investiert haben." Der Minister sprach von einem tollen Team-Erfolg, auf den die Schüler zu Recht stolz sein können!

Der "P-Seminar-Preis" wird seit 2011 vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und seinen Kooperationspartnern, der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft, und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG für alle Gymnasien in Bayern ausgeschrieben.

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, betonte: "Viele junge Menschen brauchen beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung oder ins Studium Orientierung: Rund elf Prozent aller Auszubildenden brechen ihre Ausbildung endgültig ab. Das Studium beenden sogar rund 28 Prozent der Studierenden ohne Abschluss. Daher müssen wir die Schülerinnen und Schüler bei der Studien- und Berufswahl rechtzeitig und kontinuierlich unterstützen." Brossardt zufolge bieten die P-Seminare die große Chance zur gezielten Orientierung. Die Kompetenzen, die im P-Seminar gefördert werden, seien dabei alle sehr wichtig - nicht nur für den späteren Beruf, sondern auch für die Entwicklung der Persönlichkeit.

Brücke von Schule zum Beruf

Der Stellvertretende Geschäftsführer des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft, Michael Mötter, stellte fest: "In der Themenauswahl und in der Projektdurchführung der P-Seminare können wir den Ideenreichtum und das außergewöhnliche Engagement der Gewinnerschulen erkennen, eine Brücke zwischen Arbeitsleben und schulischer Ausbildung zu schlagen."

Viele der im P-Seminar erworbenen Kompetenzen werden den Schülern in ihrem späteren Berufsleben wieder begegnen, wie z.B. eine interdisziplinäre und eng vernetzte Teamarbeit, der Umgang mit unterschiedlichsten Medien und das lösungsorientierte Erreichen eines Projektziels. Auch die enge Kooperation mit externen Partnern während der Projektarbeit bedeute einen immensen Mehrwert, so Elisabeth Benz von der Eberhard von Kuenheim Stiftung. "Sie sammeln im P-Seminar Erfahrungen, die sie ihre Studien- und Berufswahl bewusster treffen lassen", würdigte sie die ausgezeichneten Projekte.

Die vier Preisträger - neben den Höchstadtern waren dies Schüler des Bamberger Franz-Ludwig-Gymnasiums, des Otto-Hahn-Gymnasiums Marktredwitz und des Gymnasiums München-Trudering - wurden aus den 24 P-Seminaren ausgewählt, die schon vorab von den Ministerialbeauftragten der jeweiligen Regierungsbezirke in einer Vorrunde zu den Regionalsiegern prämiert worden waren.

Zentrale Kriterien bei der finalen Entscheidung der Jury waren Konzeption, Umsetzung und Ergebnis der P-Seminare. Zudem flossen die Anwendung von Methoden des Projektmanagements und der Teamarbeit, die Umsetzung der Studien- und Berufsorientierung, die Einbindung externer Partner sowie die Präsentation der Arbeitsergebnisse mit in das Urteil der Jury ein. red