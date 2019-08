Höchstadter Pfarrei besucht Einsiedeln

Zum 25. Mal machten sich Pilger unter der Leitung von Dekan Kilian Kemmer auf den Weg. In den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten bot die Pfarrei 29 Pilgerreisen und zusätzlich 28 Jugendreisen an. Ziel der vier Reisebusse, die sich heuer von Höchstadt aus in Bewegung setzten, war der schweizerische Marienwallfahrtsort Einsiedeln.

Nach einer Station in der barocken Basilika von Weingarten zog die Pilgergruppe in das Einsiedler Wallfahrtsheiligtum ein. Von Einsiedeln aus besuchten die Pilger im Laufe einer Woche die Städte Chur, Luzern und Zürich. Ein Abstecher führte zum Grab des schweizerischen Nationalheiligen Nikolaus von Flüe und zu dessen Einsiedelei in Flüeli Ranft.

Fahrt über den Oberalppass

Naturerfahrungen in den Bergen konnten die Teilnehmer bei der Fahrt über den Oberalppass und im Kloster Disentis, am Rheinfall in Schaffhausen sowie bei der Erkundung der Seenlandschaften und nicht zuletzt während einer Schifffahrt auf dem Zürichsee und beim Besuch der Seeinsel Ufenau sammeln. Auch das Kreuzweggebet im "Finsteren Wald" von Einsiedeln verband sehr eindrücklich Spiritualität und Natur. Das Benediktinerkloster von Einsiedeln eröffnete viele Einblicke in Kultur und Geschichte. Immer wieder begleiteten in diesem Jahr thematische Programmpunkte zur Jubiläumspilgerreise die Teilnehmer. Ein festliches Konzert in der Einsiedler Wallfahrtskirche gestaltete der Höchstadter Orgelvirtuose Gabriel Konjaev an den beiden großen Orgeln mit ihrer verschiedenen Disposition. Zwei namhafte Künstler, Tianwa Yang (Violine) und Vital Frey (Cembalo) begeisterten mit ihren Beiträgen unter dem Leitmotiv "Wallfahrt meets Klassik". Der Abt der Benediktinergemeinschaft, Urban Federer, empfing die Höchstadter anlässlich des Jubiläums im Fürstensaal des Klosters.

Bürgermeister Gerald Brehm zeigte sich erfreut, dass das Angebot der St. Georgspfarrei mittlerweile die gesamte Region erreicht. Ein solches Angebot über die Jahre hinweg aufrechtzuerhalten, sei eine Meisterleistung, so der Bürgermeister. Zwischen vier- und fünftausend Menschen nahmen an den Pilgerreisen teil. Brehm richtete seine Dankesworte noch an das bayerische Pilgerbüro sowie an die Höchstadter Pfarrsekretärin Silvia Lohmann, die mit viel Herzblut die Reisen mit dem Dekan zusammen durchführt und organisiert.

Abt Federer feierte auch mit den Höchstadtern ein feierliches Pontifikalamt in der Wallfahrtskirche. Dabei assistierte ihm die mitgereiste Höchstadter Ministrantengruppe. In den verschiedenen Pilgergottesdiensten erinnerte Dekan Kilian Kemmer an die Bedeutung der kleinen Teilkirchen in Verbindung zur großen Universalkirche und an die Präsenz Gottes im Alltag, an eine gesteigerte Lebensqualität, die sich da ereignet, wo Gott die absolute Priorität eingeräumt wird. Bei einem Tauferneuerungsgottesdienst empfahl Kilian Kemmer, die religiösen Erlebnisse von Orten, an denen jeder die Berührung von Himmel und Erde spürt, nicht als Highlights zu archivieren, sondern im oft tristen Alltag davon zu zehren. Eine Pilgerreise diene dazu, sich selbst immer wieder spirituelle Sternstunden in der Realität des Lebens zu Hauses zu gönnen etwa im Besuch des Sonntagsgottesdienstes. Die Jubiläumswallfahrt setzte diesbezüglich sicherlich ein starkes Zeichen und motivierte zur Erneuerung des persönlichen Glaubens. Im nächsten Jahr wird die Wallfahrt ins bosnisch-kroatische Medjugorje führen. red