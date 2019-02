Höchstadter Haarstudio unterstützt die Kinderklinik

Elke Nowack, die Inhaberin des Haarstudios "Balance - der Naturfriseur Höchstadt", möchte mit ihrer Spende in Höhe von 510 Euro an den "Bunten Kreis" der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen nachhaltig und regional Kindern und ihren Familien helfen. Unter diesem Motto verzichtete sie auch 2018 auf Weihnachtsgeschenke für die Kunden ihres Friseursalons und motivierte selbige, auch einen kleinen Betrag für den guten Zweck in die aufgestellte Spardose zu spenden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Uniklinik hervor.

Nachdem die Spenderin bereits 2017 schon einmal für den Verein "Herzpflaster" gespendet hatte, wollte sie auch in diesem Jahr wieder Gutes dort tun, wo die Spende eins zu eins ankommt.

Im Namen des Uni-Klinikums Erlangen bedankten sich Helga Bieberstein (Pflegedienstleitung Frauenklinik, Kinderklinik und Leitung "Bunter Kreis" Erlangen), Kerstin Janetschke ("Bunter Kreis" Erlangen), Dagmar Kußberger ("Bunter Kreis" Erlangen) sowie Dr. Patrick Morhart (Oberarzt der Erlanger Kinderklinik) herzlich für den symbolischen Scheck und die Spendenbereitschaft von Elke Nowack und ihren Kunden.

Beratende Unterstützung

Die sozialmedizinische Nachsorge nach dem Modell "Bunter Kreis" ist eine beratende und begleitende Unterstützung von Familien mit chronisch oder schwer kranken Kindern (bis zum 14., in Ausnahmesituationen bis zum 18. Lebensjahr) in den ersten Wochen nach einem Krankenhausaufenthalt. Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen nach ärztlicher Verordnung übernommen. Das Versorgungsgebiet umfasst die Städte Erlangen und Forchheim sowie die Landkreise Erlangen-Höchstadt und Forchheim. Gegebenenfalls kann zu einer wohnortnahen Einrichtung des "Bunten Kreises" vernetzt werden. red