Höchstadter Grüne laden zum Stammtisch

Am Mittwoch, 10. Juli, findet um 19.30 Uhr im "Töpfla" in Höchstadt der nächste Stammtisch des Ortsverbandes Höchstadt der Grünen statt. Zu diesem Treffen sind alle Interessierten eingeladen, denen ein grünes Höchstadt am Herzen liegt, teilt die Partei mit. Die Mitglieder hoffen diesmal auf den Besuch besonders vieler motivierte Bürger, die eine ökologische Kommunalpolitik aktiv umsetzen möchten und bereit sind, sich auf eine grüne Stadtratsliste setzen zu lassen. Gerade jüngeren Höchstadtern, denen Klima- und Umweltthemen wichtig sind, soll Mut gemacht werden, sich direkt vor Ort zu engagieren. red