Höchstadter Grüne am Stammtisch treffen

Der Ortsverband Höchstadt von Bündnis 90/Die Grünen lädt alle, die an einer "grünen Politik" interessiert sind und ihre Ideen einbringen wollen, zum Stammtisch ein. Die nächsten Termine sind mittwochs am 8., 15. und 29. Januar, jeweils in der Gaststätte "Aischblick" um 19.30 Uhr. red