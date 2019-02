Höchstadter Gaunern auf der Spur

Am Freitag, 1. März, um 20 Uhr, geht es bei einer Stadtführung von Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet darum, wie man in Höchstadt mit kleinen Gaunern und großen Verbrechern verfuhr. Treffpunkt für die 90-minütige Tour ist der Marktplatz in Höchstadt. red