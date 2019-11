Höchstadter Engel sollen Malis ungeborenen Kindern helfen

Der Höchstadter Tierarzt Soungalo Magassa hat schon viel getan für die Arbeit einer Krankenstation in seiner Heimat Mali. Magassa lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Höchstadt. In der evangelischen Christuskirche hielt er schon oft Vorträge über die komplizierte Situation in Mali und in jüngster Zeit stellt sich der Tierarzt in Zusammenarbeit mit dem Agenda-Arbeitskreis Kultur für viele Veranstaltungen als DJ zur Verfügung. Seine dabei erarbeiteten finanziellen Mittel überweist er nach Mali.

Magassa erzählt, dass er bei einem Aufenthalt in Negala in Mali mit seiner Frau Petra vor etlichen Jahren mit einem Notfall konfrontiert wurde. Eine kurz vor der Entbindung stehende Frau brauchte dringend sofortige medizinische Hilfe. Da er jedoch als Tierarzt nicht unmittelbar helfen konnte, suchte er nach einem Transportmittel für die Frau ins nächste Krankenhaus. Es war aber nur ein Mopedfahrer aufzutreiben, der dann schließlich den Krankenhaustransport übernahm. Wie Magassa später erfuhr, waren damals sowohl die Mutter als auch ihr Neugeborenes nicht mehr zu retten gewesen. Die Moped-Fahrt hatte zum Tod geführt.

Die Konsequenz daraus für Magassa: "Dieser Ort braucht dringend ein Krankenhaus!" Magassa bemühte sich sofort und leitete eine große Spendenaktion ein. Im März 2016 erfolgte der erste Spatenstich für den Bau einer Krankenstation in Negala. Mitte des Jahres 2016 konnte die Krankenstation mit einer festlichen Veranstaltung eingeweiht werden. Magassa berichtet, dass bereits während der Einweihungsfeier insgesamt vier Frauen zur Entbindung eingeliefert wurden. Heute steht die Weiterarbeit der Krankenstation allerdings infrage, weil die Stromversorgung ständig gestört ist. Es fehlt nachts an Licht und Operationen sind bei Dunkelheit und ohne warmes Wasser nicht möglich.

Deutsche Soldaten im Einsatz

Das Land Mali, das südwestlich an Algerien und Marokko grenzt, befindet sich im Bürgerkriegszustand. Der Norden des Landes wird von ethnischen und religiösen Konflikten geprägt. Islamisten versuchen, Teile des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen. Infolge der labilen politischen Lage eroberten die Rebellen rund zwei Drittel des Landes und brachten wichtige Städte unter ihre Kontrolle. UN-Friedenstruppen, an denen Deutschland mit etwa 1000 Soldaten beteiligt ist, gelang es gemeinsam mit dem schwachen malischen Militär, die Islamisten aus großen Teilen Nord-Malis zu vertreiben. Bis heute verüben extremistische Gruppierungen im Norden jedoch weiter grausame Gewalttaten.

Die Situation ist desaströs. Unter diesen Bedingungen wird versucht, mit internationaler Unterstützung die medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten. Soungalo Magassa wandte sich an die evangelische Kirche mit der Bitte um Unterstützung. Bei Pfarrer Schäfer fiel sein Anliegen sofort auf fruchtbaren Boden. In der Christuskirche gab es in der Vergangenheit viele Veranstaltungen zur Unterstützung für den Krankenstationsbau. Mittlerweile wurde dort schon fast 1000 Kindern das Leben geschenkt.

In dieser Vorweihnachtszeit soll die Spendenaktion dem Einbau einer Solarstrom-Anlage dienen, um die Krankenstation mit Licht und warmem Wasser versorgen zu können. 9223,08 Euro müssten dafür aufgebracht werden. Barbara Amon bot sich dafür an, weihnachtliche Engel und Glocken in verschiedenen Größen zu häkeln und gegen eine Spende abzugeben. Die Spendenhöhe bestimme jeder Käufer selbst.

Spendenquittungen erhältlich

Die diesjährige Aktion ist nicht die erste Spendenaktion von Barbara Amon. Seit 2005 unterstützt sie mit ihren Handarbeiten Hilfsprojekte in aller Welt. Interessenten könnten jederzeit bei ihr zu Hause spenden und ihre weihnachtliche Handarbeit in Empfang nehmen. Spendenquittungen stelle bei Bedarf das evangelische Gemeindebüro aus.

Nach den sonntäglichen Gottesdiensten am 17. und 24. November ist Barbara Amon jeweils für eine Stunde mit ihren Arbeiten im Gemeindesaal der Christuskirche. Magassa ist voller Lob. Er sei sehr gerührt von der Unterstützung, die Barbara Amon mit ihren Handarbeiten möglich mache.