Höchstadter CSU radelt durch die südöstlichen Ortsteile

Am Samstag, 5. Oktober, geht es auf in die dritte Runde der Spiel- beziehungsweise Dorfplatzgespräche der CSU in den Höchstadter Ortsteilen. Mit dem Rad geht es durch das südöstliche Stadtgebiet. Es sind wieder alle Bürger eingeladen, teilzunehmen, entweder beim Mitfahren oder den kurzen Treffen an den einzelnen Stationen. Nach den vielen guten Kontakten der letzten Wochen freuen sich der Bürgermeisterkandidat Alexander Schulz und sein Team von Stadtratskandidaten für die Kommunalwahlen im März kommenden Jahres auf weitere informative Gespräche. Dabei besteht die Möglichkeit, mehr über die Ziele und Vorstellungen der CSU zu erfahren und eigene Anregungen weiterzugeben. Die Tour startet um 13 Uhr am Abenteuerspielplatz in Höchstadt-Süd. Folgende weitere Treffpunkte sind geplant: 13.15 Uhr Kleinneuses, 13.30 Uhr Großneuses, 13.45 Uhr Feuerwehrhaus Biengarten, 14.30 Uhr Spielplatz Mechelwind, 15 Uhr Mohrhof und 16.15 Uhr Hofstelle Geyer in Kieferndorf. Gegen 17 Uhr endet die Tour am Gasthaus Geyer in Medbach. red