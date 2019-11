Höchstadter CSU geht auf Tour

Bei der nächsten "Laafn & Waafn"-Tour der CSU Höchstadt begibt sich der Bürgermeisterkandidat Alexander Schulz mit seinem Team von Stadtratskandidaten auf die Spuren der Höchstadter Wasserversorgung. Die Wanderung startet am Samstag, 2. November, um 13 Uhr an der Anton-Wölker-Grundschule und führt vorbei an der Wasseraufbereitung am Wachenrother Weg, über den Hochbehälter am Trimm-Dich-Pfad bis hin zu den neu gefassten Brunnen in der Birkach. Über Nackendorf geht es dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Interessierte haben dabei die Gelegenheit, in zwangloser Atmosphäre mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen. red