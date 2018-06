Höchstadter besuchen Freunde in Thüringen

Wiederholung ist geplant



40 Höchstadter haben sich am vergangenen Sonntag auf den Weg in die Partnerstadt Kranichfeld gemacht. Dort besuchten sie das 14. Thüringer Tanzfest und das 140. Rosenfest. Bei der Ankunft wurden die Höchstadter von der Rosenkönigin mit ihren Rosenmädchen begrüßt und mit Kaffee und Kuchen bewirtet.Nach dem Mittagessen begann ein sehr schöner und farbenfroher Festumzug, auf den der Rosenreigen - mit Schülern der Tanzschule Pirvu - auf der Freiluftbühne folgte. Den krönenden Abschluss bildete eine Gala mit allen Tanzgruppen und den Finalisten von "Jugend tanzt". Auch das Wetter hätte besser nicht sein können, nicht zu warm, nicht zu kalt, die Regenschirme konnten im Bus bleiben, am Nachmittag kam sogar die Sonne etwas durch.Auf dem Heimweg waren sich alle Reiseteilnehmer einig, dass es ein wirklich gelungenes Fest und ein lohnenswerter Ausflug war. Wenn in zwei Jahren das nächste Tanz- und Rosenfest stattfindet, wollen die Höchstadter wieder dabei sein.