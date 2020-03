Höchstadt plant ein Friedensjahr

Das politische Geschehen in der Welt ist geprägt von Krieg und Gewalt. Auch im privaten Bereich - vor allem in den sozialen Medien - sind Anfeindungen, Hass und Unfrieden an der Tagesordnung. Die Stadt Höchstadt will ein Zeichen gegen diese Entwicklungen setzen. Ein Zeichen für den Frieden. "Es gibt keinen Weg zum Frieden. Der Frieden ist der Weg." - diese Weisheit von Mahatma Gandhi, der Frieden nicht nur propagiert sondern auch aktiv gelebt hat, soll dabei inspirieren und Wegweiser sein. Im Laufe des Jahres wird es verschiedenste kulturelle, religiöse und weltliche Veranstaltungen zum Thema geben. Zum Jahresabschluss planen die Organisatoren ein großes gemeinsames Friedensfest, bei dem möglichst viele Kräfte aus dem kulturellen und öffentlichen Leben der Stadt gebündelt werden sollen. Zu einem ersten Austausch (Auftakt des Höchstadter Friedensjahr 2020 - "Miteinander in Frieden leben") lädt Bürgermeister Gerald Brehm am Dienstag, 17. März, um 18.30 Uhr in den Maria-Elisabeth-Schaeffler-Kultursaal der Fortuna Kulturfabrik, Bahnhofstraße 9. red