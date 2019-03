Höchstadt mit Genuss entdecken

Am Freitag, 5. April, um 18 Uhr, bietet Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet eine genussreiche Stadtführung durch Höchstadt an. Neben amüsanten und kurzweiligen Episoden aus Höchstadts Geschichte gibt es an ausgesuchten Standorten Spezialitäten aus Höchstadter Küchen, Kellern, Braukesseln und Backstuben zu verkosten. Genießer dürfen sich auf leckere Karpfenpastete, deftige Wurstspezialitäten, feine Käsecreme, süße Kuchen und erlesene Pralinen freuen. Natürlich wird auch das Höchstadter Bier nicht fehlen. Der Rundgang dauert zwei Stunden. Eine Anmeldung wird unter Telefon 0151/26211382 erbeten. red