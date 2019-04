Höchstadt a. d. Aisch vor 15 Stunden

Stadtführung

Höchstadt im Mittelalter erfahren

Eine Erlebnis-Stadtführung bietet die Volkshochschule Höchstadt am Sonntag, 28.April, von 14 bis 16 Uhr an. Die Theatergruppe des Heimatvereins "A so a Deader" gestaltet zwei Stunden Straßentheater an...