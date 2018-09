Hochzeitsgemeinde?!

Jeden Mittwoch können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Mittwoch, den 12. September 2018 ist GROßHEIRATH.

Großheirath ist eine historische Gemeinde im oberfränkischen Landkreis Coburg. Die Ortschaften der Gemeinde überzeugen durch wunderschöne Fachwerkbauten (z. B. das historische Kommunbrauhaus in Rossach) und die reich verzierte Kirche in Watzendorf. Großheirath bietet sich als idealer Standort für Ausflüge nach Coburg, zum Thermalbad Bad Rodach, zur Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen und zum Kloster Banz an.

In Großheirath kann auch geheiratet werden ;)

Es gibt ein eigenes Trauzimmer im Rathaus für die Standesamtliche Trauung und in der evangelischen Kirche Großheirath kann man ebenfalls den Bund der Ehe eingehen. Im Landhotel Steiner kann die Eheschließung mit bis zu 150 Gästen im großen Festsaal gefeiert werden.

Gewinner

26 Personen haben mitgerätselt und fast alle lagen richtig. Unter den korrekten Lösungen wurde der Gewinner ausgelost: Nutzer "Thomas Jones" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Der Gewinner möge seine Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)