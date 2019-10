Am vergangenen Samstag ist in der Zeit von 10 bis 20 Uhr in Bubenreuth ein hochwertiges E-Bike der Marke Specialized Turbo Vado entwendet worden. Das schwarze Fahrrad stand versperrt am Abstellplatz am Bahnhof. Die Polizeiinspektion Erlangen-Land bittet um Hinweise unter Telefon 09131/760-514