Hochwertiges E-Bike auf Abwegen

Am Birkengraben wurde zwischen Samstag um 22.30 Uhr und Montagmittag ein an einem Gartenzaun versperrt abgestelltes, weißschwarzes E-Bike der Marke Haibike im Wert von 2700 Euro gestohlen. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0951/9129-210. Unbekannter schlägt Fensterscheibe ein Sachschaden von etwa 400 Euro richtete ein Unbekannter zwischen Samstagabend, 23.30 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, an einer Fensterscheibe in der Nürnberger Straße an. Hier wurde eine Scheibe im Erdgeschoss eines Wohnanwesens eingeschlagen. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? In der Adalbertstraße im Stadtteil Bug wurde zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen ein schwarzer Skoda Oktavia am vorderen linken Radlauf angefahren. Der Verursacher flüchtete. Etwa 800 Euro beträgt der Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise (Tel. 0951/9129-210). Verursacher macht sich aus dem Staub Im Parkhaus in der Schützenstraße wurde im Laufe des Samstags zwischen 15.30 und 17 Uhr ein schwarzer Skoda Oktavia am Heck angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher richtete an dem Pkw Sachschaden von etwa 500 Euro an und machte sich anschließend aus dem Staub. pol