Hochwertige Werkzeuge gestohlen

Bislang Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr, auf Mittwoch, 6.20 Uhr, von einem Firmenpritschenwagen verschiedene Werkzeuge, unter anderem der Marke Hilti und Makita entwendet. Der Transporter war während der Tatzeit vor einem Anwesen in der Petergasse abgestellt. Die Werkzeuge befanden sich in einer Aluminiumkiste auf der Ladefläche des Transporters und diese war durch ein integriertes und ein Vorhängeschloss gesichert. Der Wert der Beute liegt bei ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel: 09732/9060 entgegen. pol