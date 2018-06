Hochwertige Tattoos

red



Eine neuartige Tattoo-Show findet am Wochenende in der Domäne in Sonnefeld statt. Das ambitionierte Projekt wurde vom Team von "Forgotten Kings Tattoo", einem Tattoo-Studio in Coburg, aus der Taufe gehoben, um dem zunehmenden Mittelmaß bei ähnlichen Veranstaltungen in der Region ein qualitativ hochwertiges Event entgegenzusetzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Deswegen werden sich an dem Wochenende 24 hochwertige Tätowierer aus der Region, dem Bundesgebiet sowie aus dem Ausland die Ehre geben. Die Convention beginnt am Samstag, 23. Juni, um 12 Uhr und endet um 23 Uhr. Am folgenden Tag sind die Öffnungszeiten 12 bis 18 Uhr. Tickets sind für 15 Euro (ganzes Wochenende), 10 Euro (Samstag, inklusive Live Bands) oder 8 Euro (Sonntag) vor Ort erhältlich, Kinder bis zwölf Jahren und Menschen mit Behinderung zahlen keinen Eintritt.