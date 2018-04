Hochwertige Maschinen gefunden

Am späten Mittwochabend fand ein 34-jähriger Brückenauer in der In nenstadt zwei Koffer mit Ar beitsmaschinen, die auf der Straße standen. Es handelte sich um hochwertige Makita-Akku-Schrauber. Anhand eines Aufklebers konnte der Eigentümer, der sein Geschäft in der Nähe des Fundortes hat, ausfindig gemacht und ihm die Ge räte am Donnerstagmorgen übergeben werden. pol