Hochwertige Jacke entwendet

Ein bislang unbekanntes Pärchen hat am Freitag gegen 11 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Karolinenstraße eine Damenjacke im Wert von 870 Euro entwendet. Während die Frau die Verkäuferin ablenkte, nahm der Mann die Jacke unbemerkt an sich. Anschließend verließen beide Personen mit der Beute das Geschäft. Beide Täter waren zwischen 40 und 45 Jahre alt und hatten ein gepflegtes Äußeres. Die Frau führte zudem eine schwarze Handtasche mit großem dunklen "Gucci"-Zeichen mit sich. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 mit der Polizei Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen. pol