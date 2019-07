Am Montag, 22. Juli, findet um 19 Uhr im Pfarrheim der katholischen Kirchenstiftung St. Peter und Paul eine Sitzung des Gemeinderates Langensendelbach mit folgender Tagesordnung statt: Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Baiersdorf und der Gemeinde Langensendelbach zur Umsetzung von Hochwasserschutz; Planentwurf zum Anbau einer weiteren Gruppe am bestehenden katholischen Kindergarten Hl. Familie in Bräuningshof; Einbeziehungssatzung "Westlicher Ortsrand Adlitz" (Marloffstein). red