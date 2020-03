Hochwasser und Insekten

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach weist auf seine neuen Angebote und Veranstaltungen hin. Eine Anmeldung ist stets notwendig: online unter www.ubiz.de oder telefonisch unter Ruf 09529/92220. 1. Mainaue: Warum liegen Augsfeld und Wörth im Hochwasser, Knetzgau und Haßfurt jedoch nicht? Mark Werner führt am Samstag, 14. März, von 14 bis 16 Uhr in Kooperation mit dem Historischen Verein Landkreis Haßberge entlang des Landwehrgrabens und zum Aussichtsturm des Sichelsees. Dabei geht er auf geologische Besonderheiten des Mains, die aktuelle Hochwassersituation und auf die geschichtliche Entwicklung ein. Der Treffpunkt ist am Fußballgelände in Augsfeld.

2. Ökologie: Was heißt es, wenn ein Unternehmen nachhaltig wirtschaftet? Und was bedeutet in diesem Zusammenhang Greenwashing? Jasmin Müller von der Universität Würzburg geht am Montag, 16. März, von 19 bis 20.30 Uhr auf diese und weitere Fragen ein.

3. Bienen: Der Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, Johannes Bayer, entführt am Dienstag, 17. März, von 19 bis 20 Uhr in die Welt des insektenfreundlichen Gartens mit Nahrungsangebot, Unterschlupfmöglichkeit, der richtigen Pflanzenauswahl, Aussaat und Pflege. red