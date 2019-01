Hochwasser und Bausachen

Die nächste Sitzung des Neuenmarkter Gemeinderats findet am Montag, 4. Februar, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Punkte: Errichtung von Hundestationen an den Grenzen zu landwirtschaftlichen Grundstücken; Bauvoranfrage zur Errichtung eines isolierten Blockbohlenhauses in der Gemeinde Neuenmarkt; geänderte Bauvoranfrage der Deutschen Bahn AG; integrales Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept Neuenmarkt/Hegnabrunn (hier Erweiterung der Ingenieurleistungen und Erweiterung des Gewerbegebietes "Wirsberger Straße I"). red