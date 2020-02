Hochwasser in den Steinachauen

In den Steinachauen zwischen Mitwitz und Marktgraitz herrscht seit Dienstagnachmittag Hochwasser. So ist die Straße zwischen Beikheim und Schneckenlohe gesperrt. Die Umleitung von Beikheim nach Schneckenlohe führt über die B 303 an Mödlitz vorbei nach Schneckenlohe. Foto: Werner Knoth