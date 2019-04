Hochstadter müssen nur 33 Minuten gegen Schneyer ran

Die Zuschauer in Hochstadt sahen in der A-Klasse 2 Lichtenfels eine kurze Partie, allerdings sieben Tore gegen stark dezimierte Schneyer. In der A-Klasse 4 kam der FC Marktgraitz II und der SSV Ober-/Unterlangenstadt kampflos zu drei Punkten, da die SG Höfles bzw. der SCW Obermain II nicht antraten.

A-Klasse 2 Lichtenfels

FC Hochstadt - FC Schney 7:0 abgebr.

Bereits nach einer guten halben Stunde erfolgte der Schlusspfiff. Der Grund war, dass sich bei den nur zu siebt angetretenen Gästen ein Akteur in der 33. Minute verletzte. So baten die Schneyer den Unparteiischen Norbert Gäbelein, das Match vorzeitig zu beenden. Bis zu diesem Zeitpunkt führte die Heimelf durch Tore von Klemens Schirner (5., 23., 26.), Sebastian Hetzel (16., 19.), Bastian Bartsch (13.) und Benjamin Mayer (18.) mit 7:0.

A-Klasse 3 Itzgrund

FC Bad Rodach - DJK/FC Seßlach 1:1

Beide Teams lieferten sich eine packende Auseinandersetzung, in der der Tabellenführer viel Mühe hatte, nicht als Verlierer nach Hause zu fahren. Die Seßlacher taten sich schwer, die FC-Abwehr in Verlegenheit zu bringen, obwohl man bereits nach einer Viertelstunde vorne lag. Ein unglückliches Eigentor führte rund 20 Minuten vor dem Abpfiff zum verdienten Punktgewinn. - Tore: 0:1 Jürgen Rößner (18.), 1:1 Eigentor Julian Schulz (69.). di

A-Klasse 4 Coburg

FSV Ziegelerden - SC Jura Arnstein II 4:2

Der FSV nahm von Beginn an das Heft in die Hand, doch Arnstein erzielte nach einem Fehlpass der Heimelf das 0:1 durch Will (22.). Der FSVler C. Barnickel sah wenig später Gelb-Rot. Auch nach dem 0:2 durch Hessner (54.) gab sich die Heimelf nicht auf. Schirmer mit drei Treffern (58., 76., 88.) und Förner drehten die Partie für Ziegelerden in Unterzahl. sche FC Gehülz - SpVgg Lettenreuth II 0:4

In einem niveauarmen Spiel ging Lettenreuth verdient als Sieger vom Platz. Die stark ersatzgeschwächten Gehülzer konnten sich nur selten durchsetzen und erarbeiteten sich fast keine Chancen. Die Gäste spielten einen geordneten Fußball, ließen den Ball laufen und nutzten konsequent ihre Möglichkeiten durch Karl (43.), Luther (66.), Göhring (87.) und Hoh (90.). FC Kirchlein - SG Seelach/Kr. II 4:2

Tore: 1:0 Öster (24.), 1:1 Ihle (27.), 2:1 Kadar (49.), 3:1 Öster (60.), 4:1 Hügerich (67.), 4:2 Ihle (70.) / SR: Maximilian Löhlein.