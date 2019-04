Hochsitze zerstört

In dem Wald um das Schloss Greifenstein bei Heiligenstadt wurden in den vergangenen Tagen, in der Zeit vom 18. bis 25. April, insgesamt zehn Jägerhochsitze von Unbekannten mutwillig umgeworfen und teilweise auch komplett zerstört. Auch wurde eine Wegschranke verbogen. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf rund 1000 Euro. Wem sind in der fraglichen Zeit verdächtige Personen aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen.