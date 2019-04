"Die Hochsensibilität als Gabe verstehen" lautet das Thema des Montagsvortrags in der Parkklinik Heiligenfeld am 29. April. Referentin ist die Chefärztin der Parkklinik Heiligenfeld, Cristina Pohribneac (Doctor medic U.M.F. Cluj-Napoca). Im Anschluss an den Vortrag, der um 19.30 Uhr im Saal beginnt, gibt es Zeit für Fragen. Die Teilnahme ist kostenlos. sek