Hochschule will sich für mehr Klimaschutz einsetzen

Die Hochschule setzt sich seit Jahren für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Forschung, Lehre und Hochschulbetrieb ein. Für Mittwoch, 27. November, hat die studentische Initiative "SI Footprint Project", die sich für mehr Nachhaltigkeit an der Hochschule einsetzt, mit einigen Lehrenden der Hochschule den Aufruf einer deutschlandweiten Initiative aufgegriffen, um im Sinne einer Public Climate School an Lösungen für die Klimakrise zu arbeiten. Im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung hält Thomas Foken, Universität Bayreuth, Abteilung Mikrometeorologie, einen Vortrag zum Thema "Der Klimawandel ist bei uns angekommen". Beginn ist um 19 Uhr, Fakultät Design, Audimax, Am Hofbräuhaus. red