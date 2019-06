Die Hochschule lädt gemeinsam mit dem Bayerischen Metall- und Arbeitgeberverband bayme am Dienstag, 25. Juni, um 17 Uhr, zu der Veranstaltung "Hochschule und Unternehmer im Dialog" ein. In diesem Jahr stellt sich das Unternehmen Wöhner aus Rödental vor. Der Abend wird von der Vernetzungsplattform Cteapolis der Hochschule gestaltet und findet am Campus Friedrich Streib in der Brose-Aula statt. Gäste sind willkommen. Um Anmeldung per Mail wird gebeten an: patrick.puettner@baymevbm.de. red