Hochschule Coburg zeigt Perspektiven auf

Gute Gründe, um in Oberfranken beziehungsweise an einer der vier oberfränkischen Universitäten und Hochschulen in Bamberg, Bayreuth, Coburg und Hof seinen Master zu machen, gibt es viele. Mit rund 150 Masterstudiengängen, die die vier Hochschulen insgesamt anbieten, erwartet Studieninteressierte ein Fächerangebot für (fast) alle. Die enge Verknüpfung von Theorie und Praxis, eine exzellente Ausbildung in Verbindung mit individueller Betreuung und einem engen Verhältnis zwischen Professoren und den Studierenden sind weitere Argumente für ein Masterstudium in zentraler Lage Deutschlands.

Auf die Frage "Bachelor - und dann?" geben die Universitäten Bamberg und Bayreuth sowie die Hochschulen Coburg und Hof erstmals gemeinsam eine Antwort. Beim ersten oberfränkischen Mastertag am Samstag, 1. Dezember, am Campus der Universität Bayreuth stellen sie ihr Masterangebot vor und informieren in Vorträgen und bei einer Infomesse über ihre Studiengänge. Die Veranstaltung findet von 10 Uhr bis 15 Uhr im Gebäude RW I - Foyer, Universitätsstraße 30, statt.

Das Messeprogramm startet mit der Vorstellung der Hochschulregion Oberfranken. Anschließend können die Besucher Fachvorträge von Professoren aus Bamberg, Bayreuth, Coburg und Hof besuchen, die insgesamt neun Themenblöcken zugeordnet sind: Geistes- und Kulturwissenschaften; IT/Sensorik; Wirtschaftswissenschaften und Recht; Gesundheit und Sport; Bildung, (Sozial-)Pädagogik, Psychologie, Religion; Natur-, Sozial- und Ingenieurwissenschaften sowie Bauen, Denkmalpflege und Design. Vorträge zu übergreifenden Themen wie "Wege in die Promotion" oder "Wie kann man sich sein Studium finanzieren?" runden das Vortragsprogramm ab. Nach jedem Vortrag stehen die Professoren in einer Lounge den Interessierten für persönliche Gespräche zur Verfügung. Neben den Teams der vier Hochschulen, die an Messeständen ihr Masterangebot präsentieren, ist auch das Studentenwerk Oberfranken vor Ort und stellt seine Serviceleistungen vor.

Für Messebesucher, die nicht aus Bayreuth anreisen, gibt es die Möglichkeit, einen kostenlosen Shuttle-Service von Bamberg, Coburg oder Hof zum Veranstaltungsort in Bayreuth zu nutzen. Hierfür wird, ebenso wie für den Mastertag, um Anmeldung bis zum 25. November gebeten. Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zum Programm des ersten oberfränkischen Mastertages gibt es unter www.tao-oberfranken.de/mastertag. red