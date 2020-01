Hochschule Coburg will, dass Senioren mit Genuss älter werden

Im Januar 2020 startet das Genuss-Programm "Gusto - Gemeinsam gesund älter werden mit Genuss" für Personen ab 65 Jahren in Michelau und Altenkunstadt.

Gusto ist ein Programm der Hochschule Coburg. Es bietet Menschen ab 65 Jahren die Möglichkeit, sich in der Gruppe über Genuss und ausgewogenes Essen auszutauschen, neue Lebensmittel und Rezepte zu entdecken sowie Erfahrungen zu sammeln. Das Besondere dabei ist, dass die Gruppe von gleichaltrigen Personen angeleitet werden.

Das Programm startet im Januar mit zwei Gruppen im Landkreis Lichtenfels: Eine Gruppe findet im BRK-Mehrgenerationenhaus, Schneyerstraße 19 in Michelau statt. Start für diese Gruppe ist der Mittwoch, 15. Januar, um 15 Uhr. Wer sich für diese Gruppe entscheidet, erhält weitere Infos bei Frank Gerstner unter der Telefonnummer 09571/989151.

Die zweite Gruppe wird im Gemeinschaftsraum von "In der Heimat wohnen", Theodor-Heuss-Straße 3 in Altenkunstadt angeboten. Start ist hier am Donnerstag, 16. Januar, um 15 Uhr. Infos zur Gruppe in Altenkunstadt können bei Angela Lohmüller unter der Telefonnummer 09572/3863600 eingeholt werden. Die Treffen finden alle zwei Wochen von 15 bis 17 Uhr statt. Insgesamt wird sich die Gruppe 24 Mal innerhalb eines Jahres treffen. Die Teilnahme ist kostenlos. red