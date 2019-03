Hochschulberaterin zu Gast beim Frauen-Salon

Gleichstellung an Hochschulen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf - das sind Themen, die beim Grünen Frauen-Salon am Dienstag, 5. März, um 19 Uhr zur Sprache kommen. Die Bamberger Grünen-Frauen haben Sybille Reichert zu Gast, freiberufliche internationale Hochschulberaterin, die viel in der Welt herumgekommen ist und auch aus persönlicher Erfahrung über ein Leben zwischen den Welten berichten kann. Willkommen sind am Thema und an den Grünen interessierte Frauen im Roten Salon im Lichtspiel-Kino, Untere Königstraße 34. red