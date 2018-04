Hochschulalltag kennenlernen

Die Studierenden an der Hochschule Coburg sind gerade erst ins neue Sommersemester gestartet. Aus Sicht der Studienberatung der Hochschule ein perfekter Zeitpunkt, Schüler kurz vorm Abitur einmal Hochschulluft schnuppern zu lassen. Doch nicht nur baldige Abiturienten waren eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, sondern auch alle Studieninteressierten und ihre Begleiter.

Dabei ging es vor allem darum, einen realistischen Einblick in die einzelnen Studiengänge zu erhaschen sowie in die Atmosphäre am Campus einzutauchen. "Die Hochschule vor Ort zu erleben, vermittelt den besten Eindruck vom Studienalltag. Deshalb haben wir uns für Schnuppertage während des normalen Vorlesungsbetriebs entschieden und nicht für einen Tag der offenen Tür an einem Samstag", sagt Katja Kessel, die Leiterin der Studienberatung. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Bianca Schmidt und Silke Thiel organisiert sie jährlich die Schnuppertage, die bereits seit 23 Jahren stattfinden.

Die Studieninteressierten hatten die Möglichkeit, Vorlesungen zu besuchen, wurden durch die Labore und Werkstätten geführt und konnten sich mit Lehrenden und Studierenden unterhalten. Das Formula-Student-Team CAT-Racing stellte sich vor und die Studierendenvertretung lud zu Kaffee und Kuchen ein. Auch Coburg konnten die Besucher anhand einer Stadtführung näher kennenlernen. Das war vor allem für diejenigen interessant, die nicht aus der Region kommen und beispielsweise aus Berlin oder Köln angereist waren.

Maike Strauch aus Coburg macht bald ihr Abitur und war froh über die Gelegenheit, sich vor Ort über ein Studium an der Hochschule Coburg informieren zu können. "Ich möchte sehen, wie das Studentenleben so ist", erzählt die 17-Jährige.



Online-Umfrage danach

Besonders angetan hat es ihr die Bioanalytik: "Ich weiß noch nicht genau, was ich studieren werde, aber Biologie fand ich schon immer spannend. Heute hole ich mir Infos, ob der Studiengang für mich infrage kommt." Dass man sich an zwei Tagen einen so umfassenden Überblick verschaffen kann, sei eine super Sache, findet sie. Mit dieser Meinung ist Maike nicht allein. Jedes Jahr führt die Studienberatung im Anschluss an die Schnuppertage eine Onlinebefragung unter den Besuchern durch. 92 Prozent gaben dabei im letzten Jahr an, dass ihnen die Schnuppertage bei ihrer Studienwahl sehr geholfen haben.