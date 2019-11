Hochschul-Reihe betrachtet Resilienz

Was ist Resilienz? Krisen bewältigen und sie als Chance für die eigene Entwicklung nutzen. Auf diese Fähigkeit können Menschen zurückgreifen, wenn sie resilient sind. Was ist Resilienz und warum hilft sie mit Stress und Belastungen umzugehen? Wie stelle ich fest, ob ich ein resilienter Mensch bin? Kann ich Resilienz trainieren und falls ja, wie geht das? Das erklärt Prof. Niko Kohls, Professor für Gesundheitswissenschaften und Gesundheitsförderung der Hochschule Coburg, am Montag, 4. November, um 17.30 Uhr im Creapolis Makerspace, Schlachthofstraße 1, in Coburg. Der Eintritt ist frei. Bei der Reihe "Was ist...?" erklären Professoren der Hochschule Coburg aktuelle Themen und Trends mit einfachen Worten.

Die nächsten Termine sind jeweils Montag, 25. November (Was ist Sensorik?), 9. Dezember (Was ist eine Brennstoffzelle?) und 13. Januar 2020 (Was ist Demenz?). red