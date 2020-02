Hochkonzentrierte Wohlbacher

Die beiden Damenteams des TTC Tiefenlauter gingen in der Tischtennis-Verbandsoberliga gegen den Spitzenreiter aus Hofstetten leer aus. Während die erste Mannschaft mit 3:8 unterlag, gab es für die Zweite nichts zu erben (0:8). Auch die Damen des TSV Untersiemau blieben in der Verbandsliga beim Tabellenführer SSV Brand auf der Strecke.

Besser machten es dagegen die Herren des TTC Wohlbach II, die ihre Tabellenführung mit einem deutlichen Heimsieg vor den punktgleichen Altdorfern behaupteten.

In der bayerischen Verbandsoberliga Nord ließen die Mädchen des TSV Bad Königshofen auch in Unterlauter nichts anbrennen und haben ihr Punktekonto als souveräner Spitzenreiter auf 14:0 ausgebaut. Trotz der 3:8-Niederlage belegt die erste Vertretung des TSV Unterlauter weiter den 2. Platz (11:5 Punkte) vor dem TTC Rödental (6:6).

Verbandsliga Nordost, Herren

TTC Wohlbach II - TuS Schnaittenbach 9:1

Der TTC Wohlbach macht mit diesem hohen Sieg im Kampf um die Meisterschaft wieder zwei Spiele gegenüber seinem ärgsten Verfolger, dem TV Altdorf gut. Die einzige Niederlage musste Ales Brandtl gegen Kurs in fünf Sätzen hinnehmen. Im Gegenzug gewann Marc Seidler gegen die Nummer Eins der Gäste, Martin Petrak, in fünf Sätzen. Alle anderen Spiele gingen ganz klar an Wohlbach.

Ergebnisse: Seidler/Liebergesell - Petrak/ Baierl 3:0, Forkel/Fredrich - Grünwald/Kurs 3:0, Brandtl/Kolovratnik - Schneider/Sindelar 3:0, Forkel - Schneider 3:0, Seidler - Petrak 3:2, Brandtl - Kurs 2:3, Liebergesell - Grünwald 3:0, Kolovratnik - Baierl 3:0, Fredrich - Sindelar 3:1, Forkel - Petrak 3:1. hb

Bezirksliga Gruppe 1 Nord, Herren

TV Lützelbuch I - TTC Wohlbach III 2:9

Der TTC Wohlbach rückt mit dem Sieg beim Tabellenletzten auf den 7. Tabellenplatz vor und schafft damit den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Es wurden nur die beiden ersten Doppel abgegeben, alle anderen Spiele gingen klar an den TTC Wohlbach.

Ergebnisse: Krug/Bezold - Sämann P./Haas K. 3:0, Schreiner/Kindshuber - Fredrich/Firley 3:2, Wöhner/Engelhardt - Haas A./Ehrlich A. 0:3, Krug - Sämann P. 1:3, Schreiner -Fredrich 0:3, Wöhner - Firley 0:3, Engelhardt - Haas K. 0:3, Kindshuber - Haas A. 1:3, Bezold - ehrlich A. 0:3, Krug - Fredrich 0:3, Schreiner - Sämann P. 1:3. hb SG Köppelsdorf - TV 1886 Ebersdorf 9:4

Ergebnisse: Klauser/Bauer - Quaschigroch/ Teuber 3:1; Schau/Laukat - Fischer/K. Lindner 0:3; Uhl/Ludwig - Wolf/St. Lindner 2:3; Klauser - Fischer 3:0; Schau - Quaschigroch 3:2; Bauer - Teuber 0:3; Laukat - K. Lindner 3:2; Uhl - St. Lindner 3:1; Ludwig - Wolf 3:1; Klauser - Quaschigroch 0:3; Schau - Fischer 3:0; Bauer - K. Lindner 3:1; Laukat - Teuber 3:0. de

Bezirksklasse D Gruppe 7 Lif.

TV 1886 Ebersdorf II - TV Ketschendorf II 8:2

Ergebnisse: Welsch/St. Lindner - Kupfer/Kastner 3:1; Dennstädt/Moser - Kopietz/Pieschel 3:1; Welsch - Kastner 3:0; Dennstädt - Kupfer 3:0; Mennert - Pieschel 3:1; Moser - Kopietz 2:3; Welsch - Kupfer 3:0; Dennstädt - Kastner 3:0; Mennert - Kopietz 0:3; Moser - Norbert Pieschel 3:1. de

Verbandsoberliga, Damen

TTC Tiefenlauter I - TV Hofstsetten II 3:8

Gegen den souveränen Spitzenreiter stand Tiefenlauter nach dem 0:4 frühzeitig mit dem Rücken zur Wand. Anja Jähler mit zwei Einzelerfolgen und Annika Oberender sorgten für eine Ergebniskorrektur.

Ergebnisse: Gerstlauer/Oberender - J. Janitzek/Hein 0:3, Forkel/Jähler - M. Janitzek/Pfeifer 1:3, Forkel - M. Janitzek 2:3, Gerstlauer - J. Janitzek 2:3, Jähler - Hein 3:0, Oberender - Pfeifer 1:3, Forkel - J. Janitzek 1:3, Gerstlauer - M. Janitzek 1:3, Jähler - Pfeifer 3:1, Oberender - Hein 3:0, Jähler - J. Janitzek 0:3. hf TTC Tiefenlauter II - TV Hofstetten II 0:8

Nicht nur das Endergebnis, sondern auch das Satzverhältnis von 24:5 drückt die Überlegenheit der Gäste aus dem Landkreis Miltenberg aus.

Ergebnisse: Ringelmann/Quaschigroch - M. Janitzek 1:3, Feiler/Oberender - J. Janitzek/Hein 0:3, Feiler - M. Janitzek 0:3, Oberender - J. Janitzek 0:3, Ringelmann - Hein 2:3, Quaschigroch - Pfeifer 0:3, Feiler - J. Janitzek 1:3, Oberender - M. Janitzek 1:3. hf

Verbandsliga, Damen

SSV Brand - TSV Unterlauter 8:4

Mussten die Gäste in der Vorrunde noch eine 1:8-Schlappe registrieren, so zogen sie sich diesmal in der Oberpfalz doch recht gut aus der Affäre. Dies deshalb, weil ihnen nach dem aussichtslosen 1:7-Rückstand drei Siege in Folge gelangen.

Ergebnisse: Graf/Netzel - Drescher/Weidemüller 3:0, Schmidt/Daubner - Henke/Lohmann 3:0, Schmidt - Weidemüller 3:1, Graf - Drescher 3:0, Daubner - Lohmann 3:0, Netzel - Henke 1:3, Schmidt - Drescher 3:1, Graf - Weidemüller 3:0, Daubner - Henke 1:3, Netzel - Lohmann 0:3, Daubner - Drescher 1:3, Schmidt - Henke 3:1. hf

Bezirksoberliga, Damen

TSV Untersiemau - TTC Burgkunstadt 8:0

Nicht den Hauch einer Chance ließ der Tabellenzweite den Vorletzten. Nur einmal schien ein Einzel an den TTC zu gehen. Doch Birgit Gläser legte nach dem 1:2-Satzrückstand gegen Maria Albert mit einem 11:4 und 11:5 den Schalter noch um.

Ergebnissse: Dümmler/Roth - Karnoll/Piwonski 3:0, Kirsch/Gläser - Sesselmann/Albert 3:1, Dümmler - Sesselmann 3:0, Kirsch - Karnoll 3:0, Roth - Piwonski 3:0, Gläser - Albert 3:2, Dümmler - Karnoll 3:0, Kirsch - Sesselmann 3:0. hf

Bezirksklasse A, Damen

TTC Tiefenlauter IV - TSV Unterlauter IV 1:8

Der Gästeerfolg fiel unter anderem deshalb deutlich aus, weil in drei Entscheidungssätzen die Oberhand behalten wurde.

Ergebnisse: Büttner/Dressel - Meyer/Görs 1:3, Schmidt/Heusinger - Probst/Welsch 2:3, Büttner - Probst 0:3, Dressel - Meyer 0:3, Schmidt - Görs 2:3, Heusinger - Welsch 3:2, Büttner - Meyer 0:3, Dressel - Probst 0:3, Schmidt - Welsch 2:3. hf TTC Wohlbach II - TSV Bad Rodach II 0:8

Die TTC-Damen holen gegen den amtierenden Herbstmeister überraschend einen Punkt. Dabei hatten sie das Glück, die beiden Fünfsatz-Spiele des Spiels für sich entscheiden zu können.

Ergebnisse: Funk-Mascha/Abt - A. Kausch/ Baumgärtner 1:3, Haas/Lutz-Azimligil - I. Schirm/Kausch 3:0, Haas - Kausch 3:0, Funk-Mascha - M. Schirm 0:3, Abt - Kausch 3:1, Lutz-Azimligi - Baumgärtner 0:3, Haas - M. Schirm 0:3, Funk-Mascha - Kausch 3:0, Abt - Baumgärtner 3:2, Lutz-Azimligil - Kausch 0:3, Abt - M. Schirm 1:3, Haas - Baumgärtner 3:2, Faunk-Mascha - Kausch 3:0, Lutz-Azimligil - Kausch 0:3. hb TV 1886 Ebersdorf II - TTC Thann II 0:8

Ergebnisse: Piesch/Roßbach - T. Reumschüssel/L. Reumschüssel 1:3; Rößler/Feder - Schwarz/Uebelhack 0:3; Rößler - L. Reumschüssel 2:3; Piesch - T. Reumschüssel 1:3; Feder - Uebelhack 0:3; Roßbach - Schwarz 1:3; Rößler - T. Reumschüssel 0:3; Piesch - L. Reumschüssel 0:3. de

Verbandsoberliga, Mädchen

TSV Unterlauter I - TSV Bad Königshofen 3:8

Mit dem gleichen Ergebnis wie in der Vorrunde in Unterfranken, so zogen auch diesmal die Unterlauterer Mädchen den Kürzeren. Mit dem Gewinn eines Doppels und des Einzels von Elina Meyer lagen sie in der Anfangsphase mit 2:3 hinten.

Selbst als die Gäste zu zwei Siegen in Folge kamen, sah es noch nicht schlecht für die Einheimischen aus, denn Tuba Sorkilic wiederholte ihren Sieg gegen Theresa Aman vom Oktober und verkürzte auf 3:5. In den drei folgenden Paarungen hatte das Heimteam nicht unbedingt das Glück auf seiner Seite, denn Lena Görs und Meyer scheiterten erst im fünften Durchgang.

Ergebnisse: Lüer/Sorkilic - Aman/Börger 3:0, Meyer/Görs - Itagaki/Tempcke 0:3, Lüer - Aman 1:3, Sorkilic - Itagaki 0:3, Meyer - Börger 3:1, Görs - Tempcke 0:3, Lüer - Itagaki 0:3, Sorkilic - Aman 3:2, Meyer - Tempcke 1:3, Görs - Börger 2:3, Meyer - Itagaki 2:3. hf

TSV Unterlauter II - TSV Bad Königshofen 1:8

In einem spannenden Auftaktdoppel zwang die heimische Formation Gina Gebhard/Lea Behnsch ihr gegnerisches Duo in der Verlängerung des Entscheidungssatzes in die Knie (11:6, 6:11, 11:9, 9:11, 12:10). Dies sollte aber auch schon der erste und zugleich letzte Tagespunkt für den gastgebenden Tabellen-Vorletzten gewesen sein. Im zweiten Doppel und den sieben Einzeln spielte der noch mit weißer Weste dastehende Spitzenreiter stets die erste Geige.

Ergebnisse: Gebhard/Behnsch - Aman/ Börger 3:2, Hoyer/Reiter - Itagaki/Tempcke 0:3, Hoyer - Aman 0:3, Reiter - Itagaki 0:3, Gebhard - Börger 1:3, Behnsch - Tempcke 0:3, Hoyer - Itagaki 0:3, Reiter - Aman 0:3, Gebhard - Tempcke 1:3. hf