Hochkarätige Musiker boten Matinéekonzert auf Großstadtniveau

Im Edith-Stein-Haus fand zum wiederholten Mal ein Streichquartett-Kurs unter der Leitung von Johannes Platz statt. Das Ergebnis der Probenwoche konnten sich interessierte Zuhörer am Sonntag im Edith-Stein-Haus zu Gehör führen. Die hochkarätigen Musiker boten ein Matinéekonzert von absolutem Großstadtniveau.

Johannes Platz aus Köln, der bei einem ehemaligen Schüler seines Vorgängers Walter Engelmann studiert hat, ist ein erfahrener Kammermusiker, der in den derzeit berühmtesten Kammermusik-Ensembles als Geiger und Bratscher mitwirkt und die Kurse weiter im Sinne von Engelmann leitet. Seine Mitdozenten haben sich ebenfalls schon auf dem internationalen Musikpodium als Solisten und Pädagogen bewährt.

Johannes Platz studierte Viola an den Musikhochschulen in Düsseldorf, Köln, Graz und als Stipendiat der "Guildhall School for Music" in London. Da der Kammermusik von Anfang an seine Leidenschaft galt, studierte er die klassische Streichquartettliteratur bei Mitgliedern des "Amadeus-Quartetts", des "Borodin-" und des "Rosamunde-Quartetts". Nach seiner Diplomprüfung in Graz im Jahr 1994 besuchte er verschiedene Meisterkurse für Barockgeige und Barockbratsche. Daneben engagiert er sich mit Amateurmusikern in der Kammermusik.

Engelmann leitete über 100 Kurse

Aus diesem Grund hat er im Jahr 2014 die Organisation und Leitung der "Streicherwochen" von dem Musikpädagogen und Violinisten Walter Engelmann übernommen, der über 100 Kurse mit dieser Zielrichtung geleitet hat, davon nicht wenige in Weisendorf. Engelmann hatte die einwöchigen Kurse zu einer wichtigen Stütze des Streichquartettlebens für Laienmusiker ausgebaut. In diesem Rahmen kann nun Johannes Platz seine Begeisterung und Liebe für Kammermusik an Studenten und Amateurmusiker weitergeben. Platz ist außerdem als Geiger und Bratschist auch im Jazz und der Neuen Musik zu Hause und hat als Konzertmeister und Dirigent Konzerttourneen geleitet.

Dass die Verantwortlichen im Edith-Stein-Haus in Weisendorf die Musizierenden schätzen, ist auch daran zu ersehen, dass sie, sehr zu deren Freude, einen neuen Flügel angeschafft haben. Das Instrument kam bei der Matinée zum Einsatz, für das Andante cantabile aus dem Klavierquartett op. 47 von Robert Schuhmann, das Margret Hars am Klavier, Katrina Schulz und Volker Eggers, Viola sowie Hadwig Boie am Cello zu Gehör brachten.

Block von Haydn-Quartetten

"Es waren wunderbare Tage!", meinte Platz in seiner Würdigung der guten Rahmenbedingungen im Edith-Stein-Haus. "Wir fühlen uns sehr wohl, können uns ausbreiten."

Die Zuhörer, darunter zahlreiche "Stammkundschaft", konnten sich an dem erfreuen, was sich die Musiker im Kurs von Donnerstag bis Sonntag erarbeitet hatten. Neu bei diesem Kurs war, dass die Dozenten bereits im Kurs mitwirkten.

Das Programm beinhaltete einen Block von Haydn-Quartetten zu Beginn. "Man kann von Haydn nie genug bekommen", meinte Johannes Platz, der bei dessen Streichquartett op. 20,1 IV. beim Presto an der Viola mitwirkte, neben Adele Schnattinger und Margit Schneid an den Violinen sowie Raphaela Stammeier am Cello. Das Allegro aus dem Streichquartett op. 76,4, dem Sonnenaufgangsquartett, spielten Volker Binder und Michael Schele an den Violinen, Anja Schaller an der Viola und Uwe Bartels am Cello.

Robert Gschwind, Ludwig Dieckmann an der Violine, Traute Dönitz (Viola) und Christine Teuber (Cello) ließen aus dem Streichquartett op. 76,1 I das Allegro erklingen.

Nicht neu war es bei dieser Matinée, dass ein Beitrag um ein weiteres Instrument erweitert wurde: Im Quintett für Klarinette und Streicher, op. 115 I. von Johannes Brahms war Wendy Sackett an der Klarinette zu hören, die an den Violinen von Dirk Winkelmann und Rostislav Kochevnikov, von Annekäthi von den Broek an der Viola und Carsten Grütter am Cello begleitet wurde.

Den Abschluss machte von Bedrich Smetana aus dem Streichquartett No. 1 "Aus meinem Leben" Allegro moderato alla Polka mit Myriam Urner, Hermann Hilpert an den Violinen sowie Justyna Sliwa (Viola) und Gottfried Müller am Cello.

Die Zuhörer konnten sich an einem Konzert mit engagierten Musikern und ansprechender Musik erfreuen. Der Eintritt war frei, Spenden wurden aber gerne entgegengenommen.