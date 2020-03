Am Donnerstag, 5. März, 19.30 Uhr, lädt die Volkshochschule (VHS) des Landkreises Forchheim zu dem Vortrag "Hochgerichte und Henker in Franken und Forchheim" mit Wolfgang Wüst in die Kaiserpfalz Forchheim ein.

Ein Reisender aus England kommentierte im Sommer des Jahres 1616 fernab von Franken eine Hinrichtung in der Hansestadt Hamburg, die jedoch bei genauem Hinsehen verblüffende Ähnlichkeiten mit Hochgerichtsfällen in der Region Bamberg/Forchheim aufwies, mit allen schrecklichen und grausamen Details. Damit gewährt dieser Augenzeuge einen anschaulichen Blick auf die Praxis des Strafvollzugs im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.

Der Vortrag untersucht im Rahmen historischer Kriminalgeschichte mit den Quellen der Inquisition die Fälle des Scharfrichters. So wurden beispielsweise im Juli 1596 Hansen Geüderling und Hansen Niclausen aus dem Amt Forchheim (Vorchheim) in Nürnberg mit dem Strang und dem Rad hingerichtet. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Heimatverein in der Kaiserpfalz (Kapellenstraße 16) statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. red