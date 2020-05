Hochfest: Gottesdienst im Video

Eine besondere Wort-Gottes-Feier bietet Pfarrvikar Michael Schmitt (37) zum Hochfest Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 21. Mai, wie die Bischöfliche Pressestelle mitteilt. Viele Elemente haben Kommunionkinder und Ministrantinnen und Ministranten aus Hausen und Kleinbrach (Landkreis Bad Kissingen) gestaltet.

Schmitt schnitt aus einer Vielzahl von kurzen Videos einen etwa 30-minütigen Videogottesdienst zusammen, der auf der Internetplattform YouTube gezeigt wird. "Die Idee kam durch eine Mutter. Sie hat mir ein Video geschickt, welches sie und ihr Kind zeigt, wie sie gemeinsam den ‚Segen zum Mitnehmen‘ zuhause beten. Die Textvorlage hatten wir im Zuge der Corona-Krise in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft ‚Jesus - Quelle des Lebens, Bad Kissingen‘ ausgelegt."

Daraufhin habe Schmitt sich überlegt, zu Christi Himmelfahrt eine Wort-Gottes-Feier zu konzipieren, bei der viele Beteiligte via kurzen Videos mitwirken. "Selbstverständlich kommen darin alle zentralen Bibeltexte und Gebete des Festtags vor. Aber jeweils ganz originell gestaltet", erklärt der Pfarrvikar. So habe ein Junge Bilder zu den Bitten des Vaterunsers gemalt. "Bei ‚und führe uns nicht in Versuchung‘ zum Beispiel hat er ein protziges Auto gemalt", erzählt Pfarrvikar Schmitt. Und auch die Eltern der beteiligten Kinder und Jugendlichen hätten sich großartig eingebracht, indem sie ihren Nachwuchs gefilmt und einer Veröffentlichung im Internet zugestimmt hätten.

Das Video ist abrufbar auf YouTube unter https://youtu.be/M8QyKWNaLic sowie ab Donnerstag, 21. Mai, auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft unter www.katholischekirchebadkissingen.de. pow