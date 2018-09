Hochbegabte Kinder - geforderte Eltern

Zu den grundlegenden Aufgaben aller Eltern gehört es, ihre Kinder ausreichend zu fördern und zu fordern. Dass gerade dies bei hochbegabten Kindern oftmals sehr schwierig ist, wird meist von der Gesellschaft nicht in ausreichendem Maße anerkannt. Die Selbsthilfegruppe Eltern hochbegabter Kinder und Jugendlicher lädt ein zum Erfahrungsaustausch zu diesem noch immer wenig beachteten Thema. Der offene Elterntreff findet am heutigen Mittwoch um 20 Uhr in der Gaststätte "Greifenklau" statt. Nähere Infos unter der Rufnummer 0951/5009061. red